Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций Россия отправила в Китай первую партию СПГ с терминала под санкциями США

Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с терминала, который находится под американскими санкциями, сообщают Bloomberg и Reuters. Агентства фиксируют первую такую поставку после включения объекта в санкционный список OFAC в январе 2025 года.

По данным Reuters, в конце августа поставки топлива в Бэйхай начал «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, также находящийся под ограничениями США. Источники агентства отметили снижение цен на газ для Китая на 30–40%.

В свою очередь, Bloomberg пишет, что общий экспорт российского СПГ в Китай, включая поставки с несанкционных заводов, вырос примерно на 14% с сентября по ноябрь 2025 года. Пекин, не признавая односторонние санкции Запада, продолжает увеличивать закупки, тем самым укрепляя энергетические связи между двумя странами.

Ранее представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что хорошие отношения между Китаем, Россией и Индией способствуют миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире. По его словам, эти три страны обладают крупными развивающимися экономиками.