Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 23:02

Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России

Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты самолетов в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, данная мера является необходимой.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

В сообщении не уточняется, какие именно дополнительные ограничения вводятся и на какой срок, однако отмечается, что они накладываются на действующий режим работы воздушной гавани. В настоящее время, согласно NOTAM (авиационное уведомление), аэропорт Краснодар (Пашковский) принимает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Новые временные ограничения, вероятно, касаются полетов в этот установленный интервал.

Пассажирам, планирующим вылет из Краснодара или прилет в город, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Введение подобных мер в аэропортах юга России является практикой последнего времени, связанной с необходимостью поддержания высокого уровня безопасности воздушного движения в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жалуются, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

аэропорты
Краснодар
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы рассказали о взрывах над городами Кубани
Блогер Милохин кардинально сменил сферу деятельности
Зеленский допустил обсуждение с Трампом территориального вопроса
Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России
Зеленский отказался от строгого дресс-кода для встречи с Трампом
Около виллы Брижит Бардо образовался стихийный мемориал
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 декабря 2025 года
«У меня нет дедлайнов»: Трамп заявил о сроках принятия решения по Украине
Трамп высказался о судьбе российских активов в Европе
Трамп после встречи с Зеленским сделает важный звонок
Появились первые кадры встречи Трампа и Зеленского
Трамп раскрыл роль Европы в поддержании мира на Украине
Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине
Трамп: и Путин, и Зеленский хотят мира
Умер экс-гендиректор IBM
Стало известно о массовом убийстве в Суринаме
Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования
Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды
«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине
Трамп заговорил о «впечатляющих перспективах» после окончания конфликта
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.