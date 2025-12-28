Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты самолетов в Краснодаре

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, данная мера является необходимой.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

В сообщении не уточняется, какие именно дополнительные ограничения вводятся и на какой срок, однако отмечается, что они накладываются на действующий режим работы воздушной гавани. В настоящее время, согласно NOTAM (авиационное уведомление), аэропорт Краснодар (Пашковский) принимает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Новые временные ограничения, вероятно, касаются полетов в этот установленный интервал.

Пассажирам, планирующим вылет из Краснодара или прилет в город, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Введение подобных мер в аэропортах юга России является практикой последнего времени, связанной с необходимостью поддержания высокого уровня безопасности воздушного движения в текущих условиях.

