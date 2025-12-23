Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:13

Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений

Суд в Краснодаре приговорил мужчину к двум годам колонии за экстремизм

В Краснодаре вынесли приговор участнику экстремисткой организации, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным следствия, осужденный Анатолий Евтушенко был связан с сектой «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он проводил видеоконференции и участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий, включая богослужения.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Евтушенко вину не признал и не отказался от своих убеждений. Кроме того, он на протяжении года не сможет заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, который планировал совершить теракт 9 мая. Кураторы предложили ему вознаграждение в размере $5 тыс. (400 тыс. рублей). По плану украинских спецслужб обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить и дистанционно привести его в действие.

До этого мировой судья участка № 1 Медвежьегорского района оштрафовал пенсионерку из Карелии за отказ встать во время исполнения гимна России. Женщине предстоит выплатить две тысячи рублей. Ответчик не признала вину. Свой поступок пенсионерка объяснила проблемами со здоровьем.

