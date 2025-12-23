Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений Суд в Краснодаре приговорил мужчину к двум годам колонии за экстремизм

В Краснодаре вынесли приговор участнику экстремисткой организации, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным следствия, осужденный Анатолий Евтушенко был связан с сектой «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он проводил видеоконференции и участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий, включая богослужения.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Евтушенко вину не признал и не отказался от своих убеждений. Кроме того, он на протяжении года не сможет заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях.

