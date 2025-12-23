Россиянин согласился совершить теракт 9 мая за $5 тыс.

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, который планировал совершить теракт 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Кураторы предложили ему вознаграждение в размере $5 тыс. (400 тыс. рублей).

Бызов согласился за вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США в криптовалюте совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта на территории Московской области. По плану украинских кураторов обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить и дистанционно привести в действие, — сказано в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что исполнитель вел наблюдение за военным объектом и передавал сведения организатору. Он также вступил в ряды террористической организации, которая запрещена на территории России и участвует в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Установлено, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Молодому человеку предъявили обвинение в теракте.