03 марта 2026 в 17:44

Дрон ВСУ атаковал «Газель» с лекарствами в ЛНР

Фото: Социальные сети
Дрон ВСУ атаковал «Газель» с медикаментами в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. В результате инцидента никто не пострадал, машину опечатали, специалисты позже проведут опись лекарств.

Машину после осмотра опечатали, завтра сотрудники склада сделают опись поврежденных медицинских препаратов, — сказано в сообщении.

Автомобиль направлялся из Лисичанска в Новодружеск. Водитель «Газели» ранее был награжден медалью «За заслуги» 2-й степени.

Ранее минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По информации МВД, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар по сотрудникам отдела «Голопристанский» был произведен 28 февраля около 15:00.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

