03 марта 2026 в 16:41

Военный эксперт назвал регион, где ВСУ могут устроить провокацию

Военэксперт Марочко не исключил провокаций ВСУ на границе Курской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины могут прибегнуть к провокационным действиям на границе Курской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские военные способны организовать контрнаступление, однако оно не будет столь масштабным.

Я абсолютно не исключаю возможности провокаций со стороны украинских военных на стыке Сумской и Курской областей. Они вполне могут организовать очередное контрнаступление в каких-то точечных местах. Однако здесь нужно учитывать ряд факторов, прежде всего наличие большого сосредоточения войск для масштабного наступления. Я не прогнозирую этого, поскольку у Украины на данный момент нет таких крупных резервов, как это было ранее, — поделился Марочко.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы пытаются демонстрировать успехи на отдельных участках фронта, чтобы показать хотя бы минимальную положительную динамику для своих западных партнеров. По словам военэксперта, в противном случае Киев может потерять финансовую поддержку.

Я хотел бы отметить, что не следует занижать деятельность специальных органов вооруженных формирований Украины, чья работа направлена на обман замыслов своего руководства. Это вполне могут быть какие-то информационные вбросы или ложные позиции, чтобы сковывать действия российского командования на тех или иных направлениях. Таким образом, как вариант, возможны точечные удары и провокации, а также обманные маневры со стороны противника, — заключил Марочко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению под Белгородом может быть отвлекающим маневром. По его словам, Вооруженные силы России должны быть готовы к любым изменениям, чтобы атака не застала их врасплох.

