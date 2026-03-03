В России послали будущему генсеку ООН жесткий сигнал МИД: будущий генсек ООН должен быть готов к взаимодействию с Россией

Следующий генеральный секретарь ООН должен быть готов к конструктивному взаимодействию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов в пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, Москва намерена открыто обсуждать с кандидатами вопросы, связанные с украинским конфликтом и его причинами, передает РИА Новости.

Естественно, для нас важна готовность конструктивно взаимодействовать с российской стороной по приоритетным для нас вопросам, включая украинский кризис, устранение коренных причин этого конфликта, — подчеркнул Алимов.

Замминистра отметил, что новому генсеку потребуется взвешенный подход к реформам ООН, кадровым вопросам и структуре секретариата. Поэтому Организации нужен опытный и профессиональный специалист с международным авторитетом.

Не нужен витиеватый придворный коллективного западного сюзерена, — добавил замглавы МИД.

Ранее Алимов заявил, что западные страны «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники. Он подчеркнул, что из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам.