03 марта 2026 в 16:48

Представитель Ирана в Женеве высказался о перспективах диалога

Постпред Ирана при ООН заявил об отказе от новых переговоров

Иран запускает десятки беспилотников
Иран в настоящий момент не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни. Дипломат добавил, что Тегеран продолжит вести оборону, сообщает РИА Новости.

Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они (агрессоры) должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его, — сказал Бахрейни.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Иранские военные 3 марта отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 в результате комбинированной атаки на объекты Соединенных Штатов в ОАЭ. Удар был нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в арабской стране.

