03 марта 2026 в 18:08

Лавров поблагодарил Оман за помощь в эвакуации россиян из ОАЭ

Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Глава российского дипведомства Сергей Лавров выразил признательность министру иностранных дел Омана Бадру аль-Бусаиди за содействие в возвращении россиян на родину через территорию султаната, сообщили в МИД РФ. Речь идет об эвакуации граждан России, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сергей Лавров выразил признательность властям Султаната за содействие в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на Родину через оманскую территорию, — говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонной беседы с азербайджанским премьером Али Асадовым выразил признательность Баку за оказанное содействие при выезде российских граждан из Ирана. Руководители кабинетов министров также затронули перспективы углубления экономических связей и обсудили осложнение обстановки в Ближневосточном регионе. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в процессе эвакуации жителей РФ в непростой региональной обстановке.

Кроме того, по информации журналистов, с момента начала американо-израильской агрессии против Исламской Республики через азербайджанскую границу страну покинули 127 российских граждан. За период с 28 февраля по утро третьего марта Иран оставили 615 человек, среди которых 157 подданных Азербайджана и 458 лиц с иным гражданством.

