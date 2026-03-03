Иран начал отсчет до капитуляции США Минобороны Ирана: США и Израиль прекратят войну в ближайшие дни

США и Израиль могут прекратить боевые действия уже в ближайшие дни, заявил представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник. По его словам, нападая на исламскую республику, эти страны не ожидали такого мощного ответа, передает агентство Fars. Сейчас Вашингтон и Тель-Авив находятся в тупике, уверен Талайиник.

Военный потенциал Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике, — заявил генерал.

Ранее посольство Ирана в Италии назвало предательством атаку на страну, совершенную в момент проведения переговоров. В дипмиссии подчеркнули, что удары пришлись по гражданским объектам, а их жертвами стали мирные жители.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал провалом молниеносную кампанию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. По его словам, рассчитывать на быструю капитуляцию страны, вчетверо превосходящей Ирак по размерам, было неразумно. Аналитик предрек Западу унижение и тяжелые последствия.