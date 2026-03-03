Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:15

«Ящик Пандоры»: на Западе объяснили, почему не видят Украину в ЕС

Reuters: ЕС не готов принять Украину и открыть «ящик Пандоры» с ее проблемами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Амбициозные планы Киева по форсированному вступлению в Евросоюз, которые Украина выдвигает в качестве одного из условий возможного мирного урегулирования нереальны, так как дипломы не хотят «открывать ящик Пандоры», сообщает Reuters. Западные журналисты сделали такой вывод, ознакомившись с мнением восьми представителей стран-членов ЕС, включая Францию и Германию.

Как сказано в материале, большинство из них высказались против ускоренной процедуры приема Украины. Главным камнем преткновения стала концепция «обратного расширения», предполагающая сначала принятие нового члена, а уже затем проведение в нем необходимых реформ.

По словам источников агентства, подобный подход в ЕС считается неприемлемым и нежизнеспособным. Кроме того, дипломаты отвергли возможность установления какой-либо конкретной даты начала переговорного процесса о вступлении.

Отдельно собеседники Reuters указали на системную проблему, тормозящую евроинтеграцию Украины. По их мнению, главным препятствием остается высокий уровень коррупции в стране, который вызывает серьезные сомнения в готовности Киева выполнять требования Евросоюза.

Ранее сообщалось, что амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского по ускоренному вступлению в Евросоюз столкнулись с жестким сопротивлением со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он поставил под угрозу не только евроинтеграцию Киева, но и его отношения с Брюсселем.

