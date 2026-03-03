В ЕС начали набирать в разведку сотрудников со знанием русского языка

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) объявила о масштабном наборе сотрудников, приоритет отдается кандидатам, владеющим русским или китайским языком, сообщила пресс-служба ведомства. Они будут проводить операции внутри страны и за ее пределами, а также собирать данные об угрозах для ее безопасности.

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) запустила масштабную кампанию по набору разведчиков. В первую очередь нас интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком, — сказано в сообщении.

В SUPO уточнили, что работа сотрудников разведподразделения включает получение информации напрямую от людей через личные контакты. Иногда такие сведения оказываются критически важными для защиты Финляндии.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что мониторинговая миссия Евросоюза занимается на в Армении сбором разведданных против России, Азербайджана и Ирана. По словам дипломата, ставка Еревана на миссию ЕС во многом определила развитие событий в республике, хотя многие риски можно было купировать.