На Алтае оплакивают смерть артистки, запомнившейся как «символ счастья» Артистка Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла на 87-м году жизни, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина во «ВКонтакте». В учреждении актрису назвали «символом счастья», чья светлая энергия была поистине уникальной. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Кириченко.

Для многих зрителей Ольга Кириченко стала символом счастья от творчества, воплощенной мечтой об артистической судьбе. Ее светлая энергия, обаяние и самоотдача на сцене были поистине уникальны, — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра добавили, что прощание с артисткой состоится в четверг, 5 марта. Церемония пройдет с 11:00 до 13:00 в фойе учреждения.

