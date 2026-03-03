Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:53

На Алтае оплакивают смерть артистки, запомнившейся как «символ счастья»

Артистка Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни

Фото: Scherl/Global Look Press
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла на 87-м году жизни, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина во «ВКонтакте». В учреждении актрису назвали «символом счастья», чья светлая энергия была поистине уникальной. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Кириченко.

Для многих зрителей Ольга Кириченко стала символом счастья от творчества, воплощенной мечтой об артистической судьбе. Ее светлая энергия, обаяние и самоотдача на сцене были поистине уникальны, — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра добавили, что прощание с артисткой состоится в четверг, 5 марта. Церемония пройдет с 11:00 до 13:00 в фойе учреждения.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о смерти драматурга Николая Коляды. Глава региона выразил соболезнования семье и близким деятеля культуры и отметил, что имя Николая Коляды и созданные им проекты известны далеко за пределами Среднего Урала.

До этого известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы».

