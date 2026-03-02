Умер драматург Николай Коляда, возглавлявший «Коляда-театр» в Екатеринбурге, сообщил в Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он выразил соболезнования семье и близким драматурга и отметил, что имя Николая Коляды и созданные им проекты известны далеко за пределами Среднего Урала.

Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда, — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, Коляда объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров и зрителей. Его называли «уральским солнцем современной драматургии».

Ранее сообщалось, что основатель «Коляда-Театра» был госпитализирован из дома днем 25 февраля. Состояние 68-летнего режиссера оценили как тяжелое, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить в медикаментозный сон.

