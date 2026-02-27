Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:30

Появились подробности о состоянии драматурга Коляды

Медикам пришлось ввести в медикаментозный сон драматурга Коляду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Драматург Николай Коляда введен в медикаментозный сон, сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. Основатель «Коляда-Театра» был госпитализирован из дома днем 25 февраля и сейчас находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние 68-летнего режиссера оценивается как тяжелое. В Минздраве Свердловской области отказались давать какие-либо комментарии.

Состояние пока такое же. Реанимация, полное подключение ко всему. Дают отдых, пока ничего не изменилось, — рассказала актриса «Коляда-Театра» Тамара Зимина.

Информации о том, в какую именно больницу и с какими жалобами госпитализировали Коляду, в настоящее время нет. Телефон драматурга не отвечает, представители администрации театра также пока не комментируют случившееся.

Ранее сообщалось, что супруга бывшего президента Нурсултана Назарбаева Сара Назарбаева перенесла обширный инфаркт миокарда. Назарбаева на протяжении долгого времени находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки. Известно, что обширный инфаркт произошел весной прошлого года. Назарбаева покинула стены медучреждения только в январе 2026 года.

