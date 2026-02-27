Появились подробности о состоянии драматурга Коляды

Драматург Николай Коляда введен в медикаментозный сон, сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. Основатель «Коляда-Театра» был госпитализирован из дома днем 25 февраля и сейчас находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние 68-летнего режиссера оценивается как тяжелое. В Минздраве Свердловской области отказались давать какие-либо комментарии.

Состояние пока такое же. Реанимация, полное подключение ко всему. Дают отдых, пока ничего не изменилось, — рассказала актриса «Коляда-Театра» Тамара Зимина.

Информации о том, в какую именно больницу и с какими жалобами госпитализировали Коляду, в настоящее время нет. Телефон драматурга не отвечает, представители администрации театра также пока не комментируют случившееся.

