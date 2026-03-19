Сильнейшая песчаная буря накрыла российских туристов в Египте

Самая сильная за последние несколько лет песчаная буря накрыла курорты Египта, вынудив российских туристов эвакуироваться с пляжей в Хургаде, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, отдыхающие укрылись в номерах отелей.

В материале говорится, что местные власти уже отменили все экскурсии, запретили купание в море, а туристам рекомендовали не выходить на улицу. По прогнозам синоптиков, буря может продлиться около недели. Сейчас россияне, пишет канал, пытаются вернуть деньги за сорванные экскурсии.

Ранее соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии Владимир Рубцов сообщал, что большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину. Он отметил, что вывоз туристов скоро завершится. По его словам, осталось лишь небольшое количество граждан, которые находятся в третьих странах.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что после закрытия воздушного пространства над Персидским заливом россияне лишились трети стыковочных маршрутов для перелетов за границу. Оставшиеся хабы не способны полностью заменить утраченные маршруты, отмечают там.