Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду Гасилин: переход в «Зенит» не стал бы развитием для Тюкавина

Переход в «Зенит» не стал бы развитием для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, считает экс-игрок сине-бело-голубых Алексей Гасилин. Он отметил, что следующим шагом в карьере футболиста должны стать европейские клубы.

Тюкавин недавно говорил, что хочет играть в Европе. Он один из лучших у нас на своей позиции. Я бы очень хотел посмотреть на Костю в Европе. Следующим его шагом должна быть европейская карьера. Не думаю, что «Зенит» был бы развитием для него. Костя — динамовец до мозга костей, мне кажется, для него нет других команд в России, — сказал Гасилин.

В завершившемся сезоне на счету 23-летнего Тюкавина 13 голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €17 млн.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.