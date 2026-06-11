Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:01

Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду

Гасилин: переход в «Зенит» не стал бы развитием для Тюкавина

Константин Тюкавин Константин Тюкавин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Переход в «Зенит» не стал бы развитием для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, считает экс-игрок сине-бело-голубых Алексей Гасилин. Он отметил, что следующим шагом в карьере футболиста должны стать европейские клубы.

Тюкавин недавно говорил, что хочет играть в Европе. Он один из лучших у нас на своей позиции. Я бы очень хотел посмотреть на Костю в Европе. Следующим его шагом должна быть европейская карьера. Не думаю, что «Зенит» был бы развитием для него. Костя — динамовец до мозга костей, мне кажется, для него нет других команд в России, — сказал Гасилин.

В завершившемся сезоне на счету 23-летнего Тюкавина 13 голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €17 млн.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.

Спорт
Футбол
РПЛ
Динамо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько займет восстановление панорамы «Оборона Севастополя»
Переломная битва в ДНР, Киев бомбит Европу: новости СВО на вечер 11 июня
Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство
Кремль анонсировал вручение госпремий Путиным в День России
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.