Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 15:06

РСТ раскрыл, много ли россиян остались за рубежом из-за ситуации с Ираном

РСТ: большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов аэропорта Толмачево в Новосибирске. Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов аэропорта Толмачево в Новосибирске. Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево Фото: Александр Кряжев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину, заявил журналистам соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Владимир Рубцов. Он отметил, что вывоз туристов скоро завершится, передает РИА Новости.

Осталось, наверное, небольшое количество туристов, которые находятся в третьих странах, но основная масса уже вывезена, — сказал Рубцов.

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке начались на фоне эскалации вокруг Ирана. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории страны, включая Тегеран. Иран в ответ атакует цели в Израиле, а также военные объекты США в регионе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что после закрытия воздушного пространства над Персидским заливом россияне лишились трети стыковочных маршрутов для перелетов за границу. Оставшиеся хабы не способны полностью заменить утраченные маршруты, отмечают там.

На сегодняшний день россияне могут лететь через 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Китай (Пекин, Шанхай), Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Иорданию, Таиланд (Бангкок), Вьетнам (Ханой), Сербию, Алжир, Марокко, Эфиопию. Лидером является стамбульский аэропорт.

Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.