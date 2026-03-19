РСТ раскрыл, много ли россиян остались за рубежом из-за ситуации с Ираном

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов аэропорта Толмачево в Новосибирске. Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево

РСТ: большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину

Большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину, заявил журналистам соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Владимир Рубцов. Он отметил, что вывоз туристов скоро завершится, передает РИА Новости.

Осталось, наверное, небольшое количество туристов, которые находятся в третьих странах, но основная масса уже вывезена, — сказал Рубцов.

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке начались на фоне эскалации вокруг Ирана. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории страны, включая Тегеран. Иран в ответ атакует цели в Израиле, а также военные объекты США в регионе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что после закрытия воздушного пространства над Персидским заливом россияне лишились трети стыковочных маршрутов для перелетов за границу. Оставшиеся хабы не способны полностью заменить утраченные маршруты, отмечают там.

На сегодняшний день россияне могут лететь через 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Китай (Пекин, Шанхай), Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Иорданию, Таиланд (Бангкок), Вьетнам (Ханой), Сербию, Алжир, Марокко, Эфиопию. Лидером является стамбульский аэропорт.