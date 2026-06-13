«Вранье!»: Пригожин жестко ответил на вопрос о молодежи в шоу-бизнесе Пригожин назвал ложью слова об артистах, не дающих молодым дорогу в шоу-бизнес

Слова о том, будто старшее поколение артистов не пускает на сцену молодых, являются враньем, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. В шоу-бизнесе сегодня более чем достаточно молодежи, отметил деятель культуры.

Кто-то придумал, мол, молодым не дают дорогу [в шоу-бизнесе]. Вранье! Вы посмотрите, какое количество молодых артистов сегодня присутствует на рынке. Даже нам места не осталось! — заявил он.

Продюсер добавил, что молодежи в шоу-бизнесе уже значительно больше, чем взрослых и опытных исполнителей. По его словам, среди молодых артистов есть и очень наглые, которые готовы взобраться на творческий олимп любой ценой. Кого именно из артистов он имеет в виду, Пригожин не уточнил.

Если мы им уступаем дорогу, то они нам — не все и не всегда. Есть очень наглые, рвутся, расталкивая локтями всех, — сказал Пригожин.

Ранее шоумен и телеведущий Вадим Галыгин выразил мнение, что в проекте Comedy Club должны сниматься молодые артисты. Таким образом он опроверг слух о своем возможном возвращении в телешоу на канале ТНТ.

Солистка «Блестящих» Надя Ручка до этого уточнила, что в шоу-бизнесе много людей, к которым она хорошо относится, среди них, например, Сосо Павлиашвили и Владимир Пресняков. Она призналась, что из молодых коллег восхищается Ваней Дмитриенко.