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13 июня 2026 в 13:02

В Молдавии сделали громкое заявление о давлении на русский язык и церковь

Кравчук: гонения на русский язык и церковь в Молдавии не ведут к сближению с ПМР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Давление на русский язык и ограничения в отношении церкви в Молдавии не приведут к сближению Кишинева и Тирасполя, заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Кравчук. По его словам, которые передает телеканал «Первый Приднестровский», подобные меры не способствуют урегулированию ситуации в регионе.

Мы видим те преобразования, которые произошли в Молдове. Они точно не сближают наши два берега. Там преследуют русский язык, меняются ценности, уже начались гонения на каноническую Русскую православную церковь. Поэтому то, что сейчас происходит там, точно не близко нашему народу, — сказал он.

Кравчук также отметил, что любые процессы реинтеграции без учета мнения приднестровской стороны обречены на провал и могут привести к обострению обстановки. По его словам, устойчивый мир возможен только через диалог и переговоры между сторонами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. По ее словам, это связано с дискриминацией в отношении граждан, въезжающих с российскими паспортами.

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В Молдавии сделали громкое заявление о давлении на русский язык и церковь
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