Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:22

Захарова указала на риски при посещении одной европейской страны

Захарова призвала россиян взвешивать риски при въезде в Молдавию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это связано с дискриминацией в отношении граждан, въезжающих с российскими паспортами.

В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровья подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.

Позже российское посольство в Кишиневе сообщило, что получает большое количество просьб от жителей Приднестровья на получение гражданства. сотрудники дипмиссии подчеркнули, что процедура приема в соответствии с указом будет запущена по завершении необходимых технических согласований, а вступление в российское гражданство остается добровольным актом.

Власть
Мария Захарова
Молдавия
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.