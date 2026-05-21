Захарова указала на риски при посещении одной европейской страны

Захарова указала на риски при посещении одной европейской страны Захарова призвала россиян взвешивать риски при въезде в Молдавию

Россиянам рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это связано с дискриминацией в отношении граждан, въезжающих с российскими паспортами.

В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровья подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.

Позже российское посольство в Кишиневе сообщило, что получает большое количество просьб от жителей Приднестровья на получение гражданства. сотрудники дипмиссии подчеркнули, что процедура приема в соответствии с указом будет запущена по завершении необходимых технических согласований, а вступление в российское гражданство остается добровольным актом.