Песков раскрыл, как в Кремле на самом деле оценивают поездку Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай 19–20 мая дал максимально результативные итоги, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Как передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, он назвал поездку политика насыщенной.

(Визит Путина в Китай, — NEWS.ru) прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно, — заявил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на совместную декларацию, подписанную главами государств. В документе, как пояснил Песков, зафиксирован новый импульс для развития двусторонних отношений, которые имеют стратегический, партнерский и союзнический характер.

Ранее итальянские журналисты сообщали, что на переговорах в Пекине президент России и председатель КНР Си Цзиньпин сформировали четкий сигнал для стран Запада. По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию. Также было оформлено около 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

До этого представитель МИД Китая Го Цзякунь говорил о важности принятых договоренностей. Он заявил, что между Москвой и Пекином был достигнут значимый консенсус. По его оценке, отношения между сторонами вышли на новый уровень взаимодействия.