В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин достигли важного консенсуса

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного консенсуса во время переговоров в Пекине, заявил в ходе брифинга представитель МИД Китая Го Цзякунь. По его словам, которые передает ТАСС, отношения Москвы и Пекина вышли на новый уровень.

Главы двух государств достигли нового важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. <...> Отношения КНР и России перешли на новый этап, — отметил дипломат.

Ранее немецкие аналитики выразили мнение, что Россия усиливает стратегическое сотрудничество с Китаем на фоне ухудшения отношений с Европой. По их словам, четвертая поездка Путина в КНР с 2022 года демонстрирует укрепление партнерства двух государств.

До этого политолог Александр Антошин заявил, что переговоры лидеров России и Китая показали совместную заинтересованность стран в строительстве многополярного мира. Эксперт уточнил, что Москва и Пекин готовы отстаивать свою позицию перед лицом Запада.