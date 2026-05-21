Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:20

В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин достигли важного консенсуса

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного консенсуса во время переговоров в Пекине, заявил в ходе брифинга представитель МИД Китая Го Цзякунь. По его словам, которые передает ТАСС, отношения Москвы и Пекина вышли на новый уровень.

Главы двух государств достигли нового важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. <...> Отношения КНР и России перешли на новый этап, — отметил дипломат.

Ранее немецкие аналитики выразили мнение, что Россия усиливает стратегическое сотрудничество с Китаем на фоне ухудшения отношений с Европой. По их словам, четвертая поездка Путина в КНР с 2022 года демонстрирует укрепление партнерства двух государств.

До этого политолог Александр Антошин заявил, что переговоры лидеров России и Китая показали совместную заинтересованность стран в строительстве многополярного мира. Эксперт уточнил, что Москва и Пекин готовы отстаивать свою позицию перед лицом Запада.

Азия
Китай
Россия
Владимир Путин
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Балицкий: два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
В Приднестровье забили тревогу из-за одного решения Молдавии
В Литве оцепенели из-за хаоса при эвакуации на фоне воздушной тревоги
Охранника в здании Минюста арестовали за экстремизм
Косметолог ответила, можно ли летом колоть ботокс
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.