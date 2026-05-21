21 мая 2026 в 11:18

RT и китайское телевидение покажут премьеру фильма «Последний удар»

RT и китайский CCTV покажут премьеру фильма «Последний удар», сообщает издание. Показ состоится в честь визита в Китай президента России Владимира Путина.

Сообщается, что фильм состоит из трех серий и рассказывает о Маньчжурской стратегической наступательной операции, проведенной в августе 1945 года. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны в азиатском регионе.

Это первый документальный фильм, посвященный данной эпохе, созданный совместно российскими и китайскими медиа. В фильме будут представлены ранее не публиковавшиеся свидетельства очевидцев и материалы.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский заявил, что Россия и Китай должны сохранять тесные отношения, поскольку это важно для предотвращения глобальных конфликтов, включая риск ядерной войны. Он отметил, что СССР поддерживал Китай в годы борьбы с Японией, а многолетнее соседство и протяженная общая граница сделали страны близкими партнерами.

