Проверка биолабораторий на Украине со стороны США станет первым шагом на пути к признанию проблемы и ее урегулированию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что Москва призывала к этому на протяжении последних лет.

Теперь будут американцы еще проверять... Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет, — сказала она.

Ранее стало известно, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы потратили $24,8 млн (более 1,7 млрд рублей) на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах.

До этого глава национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Соединенные Штаты проведут расследование о 120 биолабораториях, расположенных за рубежом, в том числе на Украине. Представители администрации экс-президента лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, подчеркивала Габбард.