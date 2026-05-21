21 мая 2026 в 12:06

Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине

Захарова: проверка США лабораторий на Украине станет шагом к признанию проблемы

Фото: МИД РФ
Проверка биолабораторий на Украине со стороны США станет первым шагом на пути к признанию проблемы и ее урегулированию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что Москва призывала к этому на протяжении последних лет.

Теперь будут американцы еще проверять... Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет, — сказала она.

Ранее стало известно, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы потратили $24,8 млн (более 1,7 млрд рублей) на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах.

До этого глава национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Соединенные Штаты проведут расследование о 120 биолабораториях, расположенных за рубежом, в том числе на Украине. Представители администрации экс-президента лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, подчеркивала Габбард.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

