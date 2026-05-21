Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 12:39

Сын российского миллиардера устроил пьяное ДТП на кабриолете

«112»: сын миллиардера Корнилова устроил ДТП на кабриолете в пьяном виде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» сообщил, что сын миллиардера Сергея Корнилова устроил массовую аварию на элитном кабриолете в Нижнем Новгороде. По версии канала, перед ДТП он опубликовал видео в соцсетях, как сидел в ресторане и пил алкоголь.

Как уточняет «112», после молодой человек сел за руль и сам сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. Авария произошла на Похвалинском съезде.

Кабриолету оторвало колесо. Сейчас авто стоит у тротуара, рядом еще две разбитые машины. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства. Информации о пострадавших нет.

Корнилов занимал пост гендиректора ГК «Луидор» (производство металлоизделий, спецтехники, продажа и обслуживание автомобилей). Его не стало в августе 2024 года.

Ранее миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленобласти во время езды на мотоцикле. Он не справился с управлением на изгибе дороги и столкнулся с автомобилем, от полученных травм он скончался на месте. Бизнесмен был за рулем байка марки Triumph Bonneville.

Регионы
Нижний Новгород
аварии
ДТП
дети
миллиардеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила мощная вспышка двух инфекций
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео
Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться
Латвийский депутат вступился за русскоязычных и лишился должности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.