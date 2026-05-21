Сын российского миллиардера устроил пьяное ДТП на кабриолете

Telegram-канал «112» сообщил, что сын миллиардера Сергея Корнилова устроил массовую аварию на элитном кабриолете в Нижнем Новгороде. По версии канала, перед ДТП он опубликовал видео в соцсетях, как сидел в ресторане и пил алкоголь.

Как уточняет «112», после молодой человек сел за руль и сам сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. Авария произошла на Похвалинском съезде.

Кабриолету оторвало колесо. Сейчас авто стоит у тротуара, рядом еще две разбитые машины. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства. Информации о пострадавших нет.

Корнилов занимал пост гендиректора ГК «Луидор» (производство металлоизделий, спецтехники, продажа и обслуживание автомобилей). Его не стало в августе 2024 года.

