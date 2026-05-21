Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:01

В Минфине ответили на вопрос о работе зарубежных криптоплощадок в России

Чебесков: зарубежные криптоплощадки смогут работать в России через посредников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зарубежные криптоплощадки смогут работать в России через маркетмейкеров и российские юридические лица, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на XXVI Всероссийской банковской конференции «Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект». Чиновник отметил, что для всех участников рынка должны действовать единые правила, а преференциальный режим для иностранных площадок не предусмотрен, передает корреспондент NEWS.ru.

Вопросы, связанные с каким-то преференциальным регулированием для зарубежных площадок, на это был некий запрос, но пока считаем, что для всех должны быть некие единые правила. Мы рассчитываем, что зарубежные площадки смогут участвовать на нашем рынке через маркетмейкеров в первую очередь. То есть у них, естественно, есть возможность заходить на наш рынок и через российские юрлица участвовать. Никто не запрещает, это возможность для всех. Но мы думаем, что они, по крайней мере, то, что мы слышим — будут участвовать, так сказать, предоставляя ликвидность со своих площадок через посредников, — сказал он.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на «Альфа-Саммите», что регулятор по-прежнему настороженно относится к криптовалютам и расценивает их как актив с повышенными рисками. Вкладчикам следует помнить, что такие инвестиции чреваты полной или частичной утратой капитала, добавила глава ЦБ.

Экономика
Россия
Минфин
криптовалюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Европе послали четкий сигнал из Кремля
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила мощная вспышка двух инфекций
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео
Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться
Латвийский депутат вступился за русскоязычных и лишился власти
Индийские инвесторы скупили акции не той компании из-за Джорджи Мелони
Захарова указала на риски при посещении одной европейской страны
В Иркутской области построили новую поликлинику в рамках нацпроекта
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.