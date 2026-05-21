В Минфине ответили на вопрос о работе зарубежных криптоплощадок в России

Зарубежные криптоплощадки смогут работать в России через маркетмейкеров и российские юридические лица, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на XXVI Всероссийской банковской конференции «Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект». Чиновник отметил, что для всех участников рынка должны действовать единые правила, а преференциальный режим для иностранных площадок не предусмотрен, передает корреспондент NEWS.ru.

Вопросы, связанные с каким-то преференциальным регулированием для зарубежных площадок, на это был некий запрос, но пока считаем, что для всех должны быть некие единые правила. Мы рассчитываем, что зарубежные площадки смогут участвовать на нашем рынке через маркетмейкеров в первую очередь. То есть у них, естественно, есть возможность заходить на наш рынок и через российские юрлица участвовать. Никто не запрещает, это возможность для всех. Но мы думаем, что они, по крайней мере, то, что мы слышим — будут участвовать, так сказать, предоставляя ликвидность со своих площадок через посредников, — сказал он.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на «Альфа-Саммите», что регулятор по-прежнему настороженно относится к криптовалютам и расценивает их как актив с повышенными рисками. Вкладчикам следует помнить, что такие инвестиции чреваты полной или частичной утратой капитала, добавила глава ЦБ.