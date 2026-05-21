Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 мая, в Кремле вручит звезды Героев участникам специальной военной операции на Украине, а также государственные награды другим достойным россиянам, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в канале Кремля в МАКСе, часть наград будет вручена посмертно.

Сегодня в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград. Будут вручены звезды Героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению, — сказал Песков.

Ранее замполпреда президента в ЦФО Алексей Еремин сообщил на церемонии представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, что Путин наградил бывшего главу региона Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Гладков покинул пост 13 мая по собственному желанию.

Кроме того, глава государства удостоил руководителя администрации Горловки Ивана Приходько медали «За храбрость» II степени. Руководитель муниципалитета ДНР получил награду за весомые заслуги и отвагу при исполнении служебного долга.