Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, заявил заместитель полномочного представителя главы государства в ЦФО Алексей Еремин на церемонии официального представления врио главы региона Александра Шуваева. Он ушел в отставку 13 мая по собственному желанию, передает РИА Новости.

Указом главы государства Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского, — отметил Еремин.

Путин назначил Шуваева временно исполняющим обязанности главы Белгородской области. Прежде он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Он является Героем России, принимал участие в СВО, где дослужился до звания генерал-майора.

Новость дополняется…

