14 мая 2026 в 17:55

Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Богомаза

Путин наградил ушедшего в отставку Богомаза орденом Александра Невского

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского, сообщил заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин. Торжественная церемония прошла в рамках представления врио главы региона Егора Ковальчука, передает РИА Новости.

Хотел бы поблагодарить Александра Васильевича Богомаза за многолетнюю работу на благо Брянской области и России. Рад сообщить, что президент отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского, — сказал Еремин.

Ранее Богомаз поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он отметил, что прошел с жителями Брянской области большой и непростой путь. Экс-губернатор также подчеркнул, что их совместная работа помогла вывести регион в лидеры по ряду ключевых направлений и реализовать множество значимых для жителей проектов.

Ковальчук в свою очередь назвал назначение на пост врио главы Брянской области большой честью. Он отметил, что готов продолжить работу «в непростом регионе в непростой ситуации». Сейчас, по словам Ковальчука, его приоритет — это выстроить отношения с людьми.

