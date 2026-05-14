Ушедший в отставку Богомаз обратился к Путину Ушедший в отставку Богомаз поблагодарил Путина за доверие и поддержку

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку. В своем Telegram-канале он отметил, что прошел с жителями региона большой и непростой путь.

Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку, — написал экс-глава региона.

Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине. Он также отметил, что их совместная работа помогла вывести регион в лидеры по ряду ключевых направлений и реализовать множество значимых для жителей проектов.

Путин принял отставку Богомаза с поста губернатора Брянской области накануне, 14 мая. Он покинул должность по собственному желанию. Глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука.

Врио губернатора Брянской области назвал назначение на этот пост большой честью. Он отметил, что готов продолжить работу «в непростом регионе в непростой ситуации». Сейчас, по словам Ковальчука, его приоритет — это выстроить отношения с людьми.