Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области

Ковальчук назвал большой честью назначение врио губернатора Брянской области

Фото: kremlin.ru
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал назначение на этот пост большой честью. В комментарии РИА Новости он отметил, что готов продолжить работу «в непростом регионе в непростой ситуации». Сейчас, по словам Ковальчука, его приоритет — это выстроить отношения с людьми.

Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей, — отметил он.

Ковальчук начал карьеру в банковской сфере, позже перешел на муниципальную службу и возглавил предприятие водоснабжения и водоотведения в Челябинске. В 2010 году он стал вице-мэром города по ЖКХ, затем занимал посты министра промышленности и министра радиационной и экологической безопасности в регионе.

Позже Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО — Югры, работал в Минстрое РФ и был заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году он возглавил Миасс, а в 2024 году стал председателем правительства ЛНР.

Ранее Александр Богомаз, занимавший пост губернатора Брянской области, ушел в отставку. Согласно указу президента, он покинул должность по собственному желанию.

