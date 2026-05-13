Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал назначение на этот пост большой честью. В комментарии РИА Новости он отметил, что готов продолжить работу «в непростом регионе в непростой ситуации». Сейчас, по словам Ковальчука, его приоритет — это выстроить отношения с людьми.

Ковальчук начал карьеру в банковской сфере, позже перешел на муниципальную службу и возглавил предприятие водоснабжения и водоотведения в Челябинске. В 2010 году он стал вице-мэром города по ЖКХ, затем занимал посты министра промышленности и министра радиационной и экологической безопасности в регионе.

Позже Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО — Югры, работал в Минстрое РФ и был заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году он возглавил Миасс, а в 2024 году стал председателем правительства ЛНР.

Ранее Александр Богомаз, занимавший пост губернатора Брянской области, ушел в отставку. Согласно указу президента, он покинул должность по собственному желанию.