Депутат призвал осторожно подходить к идее детского труда Депутат Нилов: в России рано менять трудовое законодательство о детском труде

Следует предельно осторожно подходить к идее детского труда, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, главная задача — не навредить.

С одной стороны, потребность в труде у подростков действительно есть. Я сам работал в школьные годы во время каникул, причем официально, и получал зарплату. Прекрасно понимаю, что такое заработанные собственным трудом деньги. Однако важно знать, как подросток в дальнейшем будет распоряжаться этими средствами, — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что при обсуждении идеи детского труда нужно учитывать возможные негативные последствия.

Ранняя занятость полезна для молодого человека, но ни в коем случае здесь не должно быть каких-либо перекосов. Эта идея требует очень тщательного, серьезного анализа и обсуждения с точки зрения возможной практической реализации. Поэтому говорить о каких-то законодательных изменениях сейчас точно не нужно, — сказал депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила вернуть в России трудовые лагеря для подростков. Она также выступила с инициативой о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Эта идея мгновенно вызвала широкий общественный резонанс.