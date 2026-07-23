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23 июля 2026 в 09:38

В ГД отреагировали на предложение отменить повышение пенсионного возраста

Депутат Нилов: идея отменить повышение пенсионного возраста требует обсуждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инициатива об отмене повышения пенсионного возраста требует обсуждения, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» об отмене повышения пенсионного возраста по закону от 2018 года и возврате к прежним нормам: для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет. По его словам, законопроект должен обязательно содержать заключение правительства.

Очевидно, что такой законопроект должен обязательно содержать заключение правительства. Рассматривать эту законодательную инициативу будут депутаты следующего созыва Госдумы. Я считаю, что любые предложения нужно обсуждать и анализировать. Вода камень точит, в спорах рождается истина. Вспомните вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Сколько лет эта инициатива обсуждалась. В итоге в этом долгом споре точку поставил президент, и вопрос был законодательно урегулирован, — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что уже обсуждаются вопросы понижения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан. По его словам, есть предложения, которые уравняют в правах спасателей и пожарных федерального и регионального уровня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие 20 лет в России не планируется проведение пенсионной реформы. По ее словам, страна еще не прошла действующий этап изменений.

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Ярослав Нилов
пенсионеры
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