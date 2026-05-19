Раскрыты подробности установки надгробия экс-губернатора Старовойта

Надгробие на могиле бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта может стоить 10–15 млн рублей, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник из ритуального агентства. Установить его планируют до годовщины смерти 7 июля.

Это не памятник, а целый мемориальный комплекс, много материала уйдет на платформу, внушительных размеров памятник. Такие проекты могут стоить 10-15 млн рублей в зависимости от материала. Иностранный камень, конечно, будет дороже, — рассказал источник издания.

Сообщается, что до этого могила была украшена деревянным крестом. Старовойта похоронили в Петербурге, так как в этом городе живут его близкие.

Ранее сообщалось, что в России в первом квартале 2026 года количество регистраций новых компаний в сфере ритуальных услуг значительно увеличилось, показав рост на 37,5% и достигнув 524. Общее число организаций, работающих в этой сфере, к концу марта составило 11,3 тыс.