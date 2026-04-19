19 апреля 2026 в 17:14

В России произошел бум ритуальных компаний

В России в первом квартале 2026 года количество регистраций новых компаний в сфере ритуальных услуг значительно увеличилось, показав рост на 37,5% и достигнув 524, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Общее число организаций, работающих в этой сфере, к концу марта составило 11,3 тыс. При этом 78% из них функционируют в формате индивидуальных предпринимателей.

Представители рынка объясняют резкий рост обелением отрасли на фоне усиленных проверок со стороны надзорных органов, из-за чего многие участники, работавшие в серой зоне, переходят к официальной регистрации, чтобы иметь возможность легально применять льготы по НДС для ритуальных услуг.

При этом, несмотря на увеличение числа участников рынка, прибыльность бизнеса сокращается. В 2025 году стоимость сырья, включая дерево и металл, выросла на 15%, одновременно снижается платежеспособность населения. По данным Росстата, в декабре 2025 года цена гроба увеличилась на 9,3% и достигла 8,6 тыс. руб., а услуги по рытью могил подорожали на 13,3%, до 12,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что лидера мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеру, известного как Эль Менчо, похоронили в золотом гробу. Церемония прощания на кладбище «Ресинто де ла Пас» в Запопане прошла в закрытом формате.

