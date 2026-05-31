Медведица помешала украинцу перейти границу с Румынией Украинские пограничники сняли с дерева спасавшегося от медведицы уклониста

Пограничники в Закарпатской области Украины сняли с дерева мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией и оказался в опасности из-за медведицы, сообщила госпогранслужба Украины (ГПСУ). Житель Киева, пытавшийся пройти границу вне официальных пунктов пропуска, в ночное время в горах столкнулся с диким животным.

Залез на дерево, откуда позвонил за помощью. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева, — заявили в украинском ведомстве.

Военнослужащие Мукачевского пограничного отряда оперативно прибыли на место происшествия. К моменту прибытия пограничников зверь поблизости уже не находился, и мужчину безопасно спустили на землю, после чего доставили в специализированное подразделение. В отношении задержанного был составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

