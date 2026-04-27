Политолог объяснил, с кем ТЦК делятся взятками от уклонистов Политолог Безпалько: ТЦК делятся взятками от уклонистов с СБУ

Власти Украины устраивают показательные порки и «чистки» среди сотрудников территориальных центров комплектования, чтобы немного успокоить население, рассказал NEWS.ru политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, за эти мероприятия отвечает Служба безопасности Украины, с которой военкомы вынуждены делиться взятками.

Руководству ТЦК необходимо делиться с теми, кто «чистит» — чтобы не сильно лютовали. А именно — с СБУ, — пояснил Безпалько.

Он обратил внимание, что, по данным СМИ, в последнее время размеры взяток для украинских уклонистов резко возросли. Эксперт считает, что это связано с усложнившимся процессом «отлова» людей.

Резко повысилось трудоемкость «отлова» людей. Ведь украинцы худо-бедно, но приспособились к методам работы ТЦК: научились прятаться и даже отбиваться. Иногда — с оружием, — констатировал политолог.

Ранее сообщалось, что жительница Винницы запрыгнула на капот служебного автомобиля ТЦК, чтобы помешать военкомам увезти ее мужа. Украинка била палкой по ветровому стеклу машины, при этом транспортное средство не остановилось.