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08 июня 2026 в 01:29

«Движения нет»: Украина застопорила сделку по недрам с США

Команда Зеленского дала негласное указание остановить сделку с США по недрам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского дала негласное указание приостановить выполнение сделки между Киевом и Вашингтоном о разработке украинских недр американскими компаниями, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в добывающей промышленности. По словам собеседника, после того как отношения между Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом окончательно испортились, в офисе президента Украины «дали команду притормозить».

Источник отметил, что главный интерес Киева в этой сделке заключался в том, чтобы «задобрить Трампа» в обмен на военную помощь. Однако расчет не оправдался: глава Белого дома согласился поставлять оружие только за деньги Европы. После этого украинские власти, напротив, дали сигнал максимально тормозить процесс, параллельно изучая возможность привлечения европейских инвесторов.

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых было подписано 30 апреля 2025 года. Позже оно было ратифицировано Верховной радой, несмотря на критику со стороны депутатов, указывавших на потерю экономического суверенитета.

Ранее сообщалось, что миллионы жителей Украины, которые выступают против конфликта с Россией, устроили в Сети «интернет-революцию». Обычные граждане заполонили социальные сети комментариями, публикациями и видеороликами, в которых выражают несогласие с курсом властей на продолжение боевых действий, а также с националистической пропагандой.

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