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07 июня 2026 в 17:56

Миллионы украинцев устроили интернет-революцию для свержения Зеленского

Мендель: украинцы устроили в Сети онлайн-революцию против Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Миллионы жителей Украины, которые выступают против конфликта с Россией, устроили в Сети «интернет-революцию», написала на платформе Substack бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она отметила, что обычные граждане заполнили социальные сети комментариями, публикациями и видеороликами, в которых выражают несогласие с курсом властей на продолжение боевых действий, а также с националистической пропагандой.

Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет [президента Украины Владимира] Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни, — написала Мендель.

Бывшая пресс-секретарь также пояснила, что интернет стал для украинцев «психологическим убежищем», где люди наконец получили возможность высказаться. В публикации отмечается, что многие опасаются спецслужб, поэтому значительная часть критиков действуют из-за границы. По мнению Мендель, правительство Зеленского все больше склоняется к радикальной националистической идеологии, которая чужда как его собственному прошлому, так и прежней позиции. В результате украинцы, как она считает, чувствуют себя «рабами, посланными защищать свободу».

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние Зеленского оценивается почти в $5 млрд. По его словам, украинского политика считали самым богатым человеком на территории бывшей советской республики, а также одним из самых состоятельных в Европе.

Европа
Украина
Юлия Мендель
Владимир Зеленский
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