Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 01:43

Около 40 человек отравились в гостиничном комплексе на Ставрополье

СК Ставрополья: 40 отдыхающих отравились в гостиничном комплексе у Волчьих Ворот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В гостиничном комплексе у водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставропольского края массово отравились отдыхающие. По данным СК, за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек, часть из них госпитализирована.

Среди пострадавших отмечаются высокая температура и другие симптомы интоксикации. Следственный комитет и прокуратура Новоселицкого района начали проверку, работа базы временно приостановлена.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Специалисты выясняют источник заражения — воду, продукты или другие факторы.

Ранее сообщалось, что четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. По информации источника, у несовершеннолетних наблюдались судороги и признаки возможного отравления. В Петербургском метрополитене сообщили, что сотрудники станции вызвали скорую помощь, когда дети самостоятельно обратились за помощью и рассказали о плохом самочувствии. Пострадавшим от девяти до 14 лет, в момент происшествия они находились без сопровождения взрослых.

Регионы
Ставропольский край
отравления
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре судна не смогли пройти Ормузский пролив из-за операции Ирана
Нефтяные танкеры горят в районе Ормузского пролива
Здание департамента стратегических расследований МВД Украины охвачено огнем
Обучавший ВСУ боевик ССО ликвидирован на территории Донбасса
Они живут даже на чистюлях: как не подцепить вшей. Ликбез от врача
Визовый режим с Черногорией: что изменится для российских туристов
Около 40 человек отравились в гостиничном комплексе на Ставрополье
США могут отказаться от проведения финала ЧМ по футболу
Базы США на Ближнем Востоке попали в эпицентр атак
Яхты, виллы, спорткары: как украинские олигархи жируют в Монако
Спасаемся от остеохондроза: симптомы, кто в группе риска. Ликбез врача
Появились данные о планах Киева ликвидировать экс-главу Минобороны Украины
В Конгресс США поступила неожиданная инициатива по санкциям против РФ
В Минобороны обсудили оптимизацию новаторской деятельности в ВС РФ
Рак или конец почкам: чем опасна соль, нужно ли отказываться. Ликбез врача
Спасение от пьянства, поклонницы: история любви Юрия и Элеоноры Николаевых
Уснувший водитель снес остановку с людьми в Чебоксарах
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП жителей Тюмени
Ямальский экстремал врезался в ЛЭП на параплане
Скандальный блогер доказал свою виновность в интервью Собчак
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.