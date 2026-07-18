Около 40 человек отравились в гостиничном комплексе на Ставрополье

Около 40 человек отравились в гостиничном комплексе на Ставрополье СК Ставрополья: 40 отдыхающих отравились в гостиничном комплексе у Волчьих Ворот

В гостиничном комплексе у водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставропольского края массово отравились отдыхающие. По данным СК, за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек, часть из них госпитализирована.

Среди пострадавших отмечаются высокая температура и другие симптомы интоксикации. Следственный комитет и прокуратура Новоселицкого района начали проверку, работа базы временно приостановлена.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Специалисты выясняют источник заражения — воду, продукты или другие факторы.

Ранее сообщалось, что четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. По информации источника, у несовершеннолетних наблюдались судороги и признаки возможного отравления. В Петербургском метрополитене сообщили, что сотрудники станции вызвали скорую помощь, когда дети самостоятельно обратились за помощью и рассказали о плохом самочувствии. Пострадавшим от девяти до 14 лет, в момент происшествия они находились без сопровождения взрослых.