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18 июля 2026 в 02:22

Здание департамента стратегических расследований МВД Украины охвачено огнем

ТАСС: ВС РФ атаковали здание одного из департаментов МВД Украины в Запорожье

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские военные нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье. В результате удара ликвидированы несколько сотрудников ведомства, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По данным источника, среди погибших — старший лейтенант Дмитрий Белименко. Информации о других жертвах и масштабах разрушений пока не приводится.

Удар был нанесен в рамках системной работы российских сил по военным и административным объектам противника. Ликвидация сотрудников департамента стратегических расследований МВД Украины может повлиять на оперативные возможности ведомства в регионе.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. В Минобороны России также заявили, что российские самолеты поразили пункты управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.

До этого российские военные с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря и Егорлыцкого залива. Цели были поражены в ходе боевой работы российских подразделений.

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