Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также заявили, что российские самолеты поразили пункты управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.

Авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. В Минобороны России уточнили, что цели были поражены в ходе боевой работы российских подразделений.

Между тем ВС России поразили четыре сухогруза в момент их выгрузки. Суда доставляли грузы для ВСУ. Для нанесения удара использовались ударные беспилотники.