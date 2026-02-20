Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:35

Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД

РИА Новости: украинский полковник Мороз целыми днями лайкает котиков в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский полковник Сергей Мороз целыми днями просматривает посты с котиками в соцсети, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Он также часто ставит лайки на собачек и свою жену Наталью Урман.

Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками, а также своей жены, Урман Натальи Александровны, с треском уволенной с поста командира батальона патрульных после скандала, — говорится в материале.

После увольнения Урман быстро трудоустроилась старшим инспектором в управление, которое возглавляет ее муж. Семейный подряд продолжает функционировать в структурах МВД Украины, подчеркнули в источнике.

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли более 1,5 млн военнослужащих с начала СВО, сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По словам Рудского, только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тысяч человек.

Кроме того, под постами офиса президента Украины в Facebook (деятельность в РФ запрещена) массово ставят отметки «нравится» пользователи с азиатскими именами. В Сети предположили, что речь может идти об активности ботов.

