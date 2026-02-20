Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:26

В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО

Замглавы Генштаба РФ Рудской: потери ВСУ с начала СВО превысили 1,5 млн человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские войска потеряли более 1,5 млн военнослужащих с начала СВО, сообщил газете «Красная звезда» первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По его словам, только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тысяч человек.

Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек. Их потери в 2025 году составили в живой силе свыше 520 тысяч военнослужащих, — заявил Рудской.

Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза. Это формирует тенденцию к снижению численности украинской армии и ограничивает ее возможности по сопротивлению, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

До этого военкор Юрий Котенок заявил: в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.

