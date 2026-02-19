Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:37

ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли до 185 бойцов в районах, где действует группировка войск «Запад». Также до 350 украинских военных были ликвидированы в зоне ответственности группировки «Центр», до 375 — в зоне действия группировки «Восток».

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что Вооруженные силы Украины направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

Россия
Минобороны РФ
Украина
ВСУ
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, кто может быть заинтересован в финансировании ж/д Армении
Врач назвал неочевидную причину повышенного риска рака
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.