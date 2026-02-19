ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки

ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли до 185 бойцов в районах, где действует группировка войск «Запад». Также до 350 украинских военных были ликвидированы в зоне ответственности группировки «Центр», до 375 — в зоне действия группировки «Восток».

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что Вооруженные силы Украины направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.