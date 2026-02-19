Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:10

Российская армия сделала так, что майор ВСУ больше не вернется в строй

Военкор Котенок заявил о ликвидации майора ВСУ Бабича в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера, сообщил военкор Юрий Котенок. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. МО России эти данные не комментировало.

Ярослав Бабич — майор укровермахта, начальник штаба батальона 120-й бригады ТрО. Уничтожен Русской Армией в зоне СВО, — заявил Котенок.

Ранее Минобороны России заявило, что объекты энергетической инфраструктуры, задействованные украинскими вооруженными подразделениями, подверглись атаке со стороны российских сил. Кроме того, в сводке, обнародованной МО РФ, сообщалось об успешном поражении топливного склада, а также мест, где велась подготовка и осуществлялся запуск беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

До этого информированный источник в силовых структурах заявлял, что в Сумскую область передислоцировали 35-й отдельный стрелковый батальон. В свое время батальон находился на территории Донецкой Народной Республики. Однако в районе населенного пункта Краснополье подразделение попало под удар авиации, в результате чего личный состав понес значительные потери.

ВС РФ
СВО
ВСУ
офицеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
В RT провели двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков высказался о дате новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Отправившегося сражаться за Киев наемника забили насмерть в рядах ВСУ
В РЖД раскрыли сроки продажи Рижского вокзала
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.