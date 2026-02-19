Российская армия сделала так, что майор ВСУ больше не вернется в строй

Российская армия сделала так, что майор ВСУ больше не вернется в строй Военкор Котенок заявил о ликвидации майора ВСУ Бабича в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера, сообщил военкор Юрий Котенок. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. МО России эти данные не комментировало.

Ярослав Бабич — майор укровермахта, начальник штаба батальона 120-й бригады ТрО. Уничтожен Русской Армией в зоне СВО, — заявил Котенок.

Ранее Минобороны России заявило, что объекты энергетической инфраструктуры, задействованные украинскими вооруженными подразделениями, подверглись атаке со стороны российских сил. Кроме того, в сводке, обнародованной МО РФ, сообщалось об успешном поражении топливного склада, а также мест, где велась подготовка и осуществлялся запуск беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

До этого информированный источник в силовых структурах заявлял, что в Сумскую область передислоцировали 35-й отдельный стрелковый батальон. В свое время батальон находился на территории Донецкой Народной Республики. Однако в районе населенного пункта Краснополье подразделение попало под удар авиации, в результате чего личный состав понес значительные потери.