18 февраля 2026 в 13:49

ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище

ВС России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались украинскими вооруженными формированиями, сообщили в Министерстве обороны России. В сводке ведомства также говорится о поражении склада горючего, мест подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Днепропетровской области российским военнослужащим удалось захватить в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины. Операция стала возможной благодаря смекалке, проявленной бойцами в критический момент. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, штурмовые подразделения создали у противника ложное впечатление полного окружения, что и вынудило украинских военных сдаться.

До этого военнослужащие 67-й отдельной бригады ВСУ совершили подрыв переправы, расположенной на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Таким образом они надеялись воспрепятствовать собственной отправке на передовую и уклонялись от выполнения боевых задач.

