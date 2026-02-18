Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:46

Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости

Бойцы ВС России убедили солдат ВСУ в своем численном превосходстве и пленили их

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российским штурмовикам благодаря проявленной в критической ситуации находчивости удалось захватить в плен двух военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области, заявил «Вести.ру» пулеметчик с позывным Мина. По его словам, бойцы ВС РФ заставили противника поверить, что он окружен.

Противник начал заходить с двух сторон. И у двойки не оставалось другого варианта, как просто пойти к противнику с опущенным оружием. Говорим: «Все, вы в полном окружении, нигде стрельбы нет, значит, наши все эти опорники в округе забрали. Мы зашли с трех сторон, ваш шанс — это только сдаться». Противник, конечно же, сдается, — заявил пулеметчик.

Ранее украинский пленный оказал ВС РФ добровольную помощь в ликвидации укрепленного опорного пункта ВСУ. Боец, сдавшийся штурмовым подразделениям группировки «Восток», согласился содействовать в зачистке вражеских позиций. Он лично указал места расположения пулеметных расчетов и помог скрытно приблизиться к тщательно укрепленным рубежам обороны ВСУ.

Другой пленный военнослужащий рассказал о случаях, когда украинские дроны атакуют собственных солдат, пытающихся сложить оружие. По его словам, в момент, когда он вместе с сослуживцем решил сдаться, по ним был нанесен удар с украинского беспилотника. При этом сам пленный отметил, что российская сторона относилась к нему гуманно.

