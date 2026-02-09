Украинский военный признался, что в ВСУ делают со сдавшимися в плен Пленный Лисконог: ВСУ с помощью дронов атакуют тех, кто сдается российской армии

Украинские войска с помощью дронов атакуют своих же бойцов, которые решили сдаться российской армии, заявил пленный боец ВСУ Николай Лисконог. По его словам, которые передает Минобороны РФ, когда он сдавался в плен вместе с сослуживцем, по ним ударил украинский дрон.

Когда бежали через поле, по нам сработал FPV. Моему напарнику не повезло, он «двухсотый». Мельника зацепило, который нас выводил. Но он все-таки меня вывел, довел. Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо. Вообще два братских народа, — признался Лисконог.

Пленный рассказал, что в российском плену к нему отнеслись по-человечески, накормили и дали воды, а также пообещали, что его никто не тронет, если он не станет «дурачка валять». Он также отметил, что раньше он не служил даже срочной службы, но все равно был мобилизован. За два месяца учебной подготовки, по его словам, ему дали только «лопатой покопать».

Пацаны, если есть возможность, сдавайтесь, потому что свои убьют, — подчеркнул украинский военный.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что на Украине запытали до смерти российских военных. По ее словам, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.